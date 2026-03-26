Auto krachte in Garage und blieb in Mauer stecken

Mittwochabend durchbrach ein Autofahrer in Graz-Puntigam den Zaun eines Grundstücks und krachte in die Mauer der Garage. Der Lenker flüchtete – die Polizei konnte ihn ausforschen, ein Alkotest war positiv.
Ein ungewöhnliches Bild bot sich der Grazer Berufsfeuerwehr, als sie am Mittwochabend zu einem Einsatz auf dem Spitzäckerweg (Bezirk Puntigam) gerufen wurde. Aus unbekannter Ursache war ein Pkw-Lenker von der Fahrbahn abgekommen, durch den Zaun gerast und in die Garagenmauer gekracht. Dabei verräumte er auch das in der Garage befindliche Fahrzeug – sein Pkw blieb in der Mauer stecken. Danach flüchtete der Mann.
Lenker von Polizei gestellt
Etwa eine dreiviertel Stunde später konnten Beamte den Lenker, einen 55-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung, ausforschen und an seiner Wohnadresse antreffen. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung. Der 55-Jährige gab an, dass er einen Schock erlitten hätte und davongegangen sei. Er wird angezeigt.
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