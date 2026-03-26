Auto krachte in Garage und blieb in Mauer stecken

Ein ungewöhnliches Bild bot sich der Grazer Berufsfeuerwehr, als sie am Mittwochabend zu einem Einsatz auf dem Spitzäckerweg (Bezirk Puntigam) gerufen wurde. Aus unbekannter Ursache war ein Pkw-Lenker von der Fahrbahn abgekommen, durch den Zaun gerast und in die Garagenmauer gekracht. Dabei verräumte er auch das in der Garage befindliche Fahrzeug – sein Pkw blieb in der Mauer stecken. Danach flüchtete der Mann.