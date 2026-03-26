Rechnung war zwei Wochen lang unterwegs

Bald gar keine Briefe mehr?

Die Post betont: „An dieser Adresse ist ein äußerst verlässlicher Zusteller tätig – der Brief könnte uns zu spät übergeben worden sein.“ Und: Wird ein Brief nicht als „Einschreiben“ aufgegeben, könne man ihn nicht genau nachverfolgen. In der Regel sollte die Postsendung nach zwei bis drei Tagen ankommen. „Es gibt aber generell auch immer weniger Briefe in Zustellungen“, gibt die Post zu. Ein Einschreiben oder digitale Post sei da oft hilfreicher. Dänemark hat übrigens 2025 die Brief-Zustellung komplett abgedreht.