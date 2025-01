Erst Visum ergaunert, dann auf Beutetour gegangen

Ausweise gefälscht, Visum ergaunert

Die vier Männer sollen sich zunächst mit gefälschten Ausweisen als Flüchtlinge aus der Ukraine ausgegeben haben. Dann tourten sie mit dem so erhaltenen Visum und falscher Identität durch Österreich. Sie buchten sich an unterschiedlichen Orten und Unterkünften in ganz Österreich ein und wechselten sowohl Fahrzeuge als auch Aufenthaltsorte.