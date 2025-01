Russland und Ukraine tauschen Kriegsgefangene aus

Selenskyj bestätigte in einem Beitrag auf X den Austausch der Gefangenen, gab aber an, dass sich darunter auch Zivilisten befanden. Laut Selenskyj hatten einige der Menschen im Stahlwerk Asowstal in der südukrainischen Stadt Mariupol gekämpft, die im Mai 2022 von Russland eingenommen worden war. Weitere seien in den Regionen Charkiw, Donezk, Saporischschja und Cherson gefangen genommen worden.