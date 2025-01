Selenskyj will Journalisten „die Wahrheit“ zeigen

Dort erhielten sie „die notwendige medizinische Hilfe“, erklärte der ukrainische Staatschef in einem Posting auf der Kurznachrichtenplattform X. Gleichzeitig dankte er jenen Spezialeinheiten, die es zustande gebracht hatten, die beiden Kämpfer im Dienste von Kremlchef Wladimir Putin lebend in Gewahrsam zu nehmen. „Das war keine einfache Aufgabe. Denn die russischen und nordkoreanischen Streitkräfte exekutieren üblicherweise ihre Verwundeten, um die Beweise für die Beteiligung Nordkoreas am Ukraine-Krieg zu vertuschen“, so Selenskyj weiter.