„Wagner-Kämpfer gegen Nordkoreanern nur Kinder“

Kämpfe mit Nordkoreanern „weitaus heftiger“

Zuvor hatten schon anonyme Quellen gegenüber der „New York Times“ berichtet, dass die Kämpfe in Kursk „weitaus heftiger“ geworden seien, seit die nordkoreanischen Soldaten in der Region Stellung bezogen haben. „Die Koreaner sind ziemlich geschickt im Schießen, sie haben wiederholt Drohnen zerstört, offensichtlich wurden sie in erster Linie dafür ausgebildet, also versuchen sie, alles in der Luft zu zerstören“, wird ein ukrainischer Leutnant zitiert.