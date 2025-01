Achtung: Morgen endet Frist für den Online-Kauf

Was tun, wenn ich die Frist übersehen habe?

In dem Fall gibt es eine - wenn auch etwas umständlichere – Lösung. Die Digitale Vignette kann nämlich auch beim ÖAMTC, ARBÖ und ADAC, in diversen Tankstellen und Trafiken sowie an den ASFINAG Mautstellen direkt gekauft werden. Sie gilt dann ab dem Kaufzeitpunkt.