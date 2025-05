Schüsse aus Auto: „Fürchteten um unser Leben!“

Die große Pistole behielt der 17-Jährige, die kleine war für den 18-Jährigen. Der 20-Jährige entschied sich für das Messer, „weil es lässig ausschaute.“ Noch am selben Tag gegen 19 Uhr fuhr das Trio mit dem schwarzen 5er-BMW des 18-Jährigen zuerst in der Stadt herum, dann zur Berufsschule. „Schieß schnell, schieß schnell“, sollen die Brüder ihrem Freund aus Kindertagen angebrüllt haben. „Sie wurden immer lauter, ich wusste nicht, was ich tun soll. Also habe ich geschossen.“ – „Auf die Schüler?“, fragt die Richterin. „Nein, in die Luft.“