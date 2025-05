Papst-Wahl: Forscher geben ihm die größten Chancen

Wie läuft die Wahl ab?

Wie sieht der Zeitplan am heutigen Mittwoch aus? Um 16.30 versammeln sich die Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle. Es ist lediglich ein Wahlgang geplant. An den folgenden Tagen sind jeweils vier Wahlgänge pro Tag vorgesehen: zwei am Vormittag und zwei am Nachmittag. Weißer Rauch würde bei einer erfolgreichen Wahl am Vormittag gegen 10.30 Uhr oder 12.00 Uhr aufsteigen. Am Nachmittag gegen 17.30 Uhr oder 19.00 Uhr. Sollte es keinen neuen Papst geben, ist mit schwarzem Rauch zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr und zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr zu rechnen.