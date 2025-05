Flick flucht: „Jede 50:50-Entscheidung gegen uns“

Verrückter Krimi

Auf das 3:3 in Barcelona folgte am Dienstagabend ein ebenso wildes Rückspiel im Giuseppe-Meazza-Stadion. Nach einem 0:2-Rückstand gingen die Katalanen in der zweiten Halbzeit mit 3:2 in Führung, ehe Francesco Acerbi die Hausherren in die Verlängerung rettete, wo Davide Frattesi schließlich das Schlusswort zu Gunsten der Mailänder hatte.