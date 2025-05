Erst frenetischer Torjubel, dann Kreislaufprobleme

Verrücktes Hin und Her

Nachdem die „Nerazzurri“ rasch mit 2:0 in Führung gegangen waren, zeigten die Katalanen in der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Gesicht und drehten das Spiel zu einem 2:3. Erst in der 93. Minute war es Francesco Acerbi, der Inter Mailand in die Verlängerung rettete, wo Frattesi schließlich das Schlusswort hatte. Die Mailänder stehen nach einem verrückten 7:6 (Gesamtscore) im Endspiel der Königsklasse und treffen am 31. Mai in der Allianz Arena auf PSG oder Arsenal.