Nachtclub blieb von den Flammen verschont

Feuer auch in Papierunternehmen

Nicht einmal zwei Stunden später brannte es auch in Grünburg: Dort ging eine Kartonpresse in einem Papier- und Verpackungsunternehmen in Flammen auf. Der Brand breitete sich rasend schnell aus. Nur dank des raschen Einschreitens von ebenfalls neun Wehren konnte das Feuer nicht die umliegende Produktionshalle in Schutt und Asche legen.