Sind „wir“ bald schon wieder Bundeskanzler?

Es ist 61 Jahre her, dass Josef Klaus als österreichischer Bundeskanzler angelobt wurde. Das in Mauthen (heute Kötschach-Mauthen) geborene schwarze Schwergewicht war zuvor nicht nur Salzburger Landeshauptmann, sondern in den Jahren 1961 bis 1963 Finanzminister in der Regierung Gorbach. Mit der Kanzlerschaft übernahm Klaus von 1964 bis 1970 auch die Bundes-ÖVP. 61 Jahre später hat jetzt erneut ein in Kärnten Geborener Chancen auf eine Kanzlerschaft. Denn nun schlägt die Stunde des Radentheiners Herbert Kickl.