Ganzer Wohnort verstaubt: Straße nicht asphaltiert

Er verweist auf weitere Grabungsarbeiten von Seiten der KNG Kärnten Netz und der Kelag Connect: „Es war geplant, dass die Asphaltierungen heuer im Frühjahr stattfinden werden. Was leider nicht passieren wird, weil Verlegungsarbeiten durchgeführt werden müssen. So würde eine neu asphaltierte Straße wieder beschädigt werden, das wäre kontraproduktiv.“ Nun ist angedacht, dass die Strecke im Sommer in Angriff genommen werden soll. Sobald diese beendet sind, können wir starten.