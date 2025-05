Die Partytiger gehen jetzt auf das Double los!

„Wir sind in der Meisterschaft nur drei Punkte hinten, haben den Pokalsieg in der Tasche, also absolut nichts mehr zu verlieren – klar greifen wir in den letzten vier Runden voll an“, betont Kapitän Dominik Baumgartner. Er ist einer, dem man diesen großartigen Cup-Triumph besonders gönnt. Als ihn vor Jahren Sturm wie der Teufel die liebe Seele gejagt hatte, er auch liebend gern über die Pack gesiedelt wäre, da hatte ja WAC-Präsident Dietmar Riegler sein Veto eingelegt. In Graz hätte „Baumi“ den einen oder anderen Titel schon früher eingeheimst – nun hat’s auch mit „seinem“ WAC geklappt, wo er sich ja mittlerweile durchaus vorstellen kann, auch in Pension zu gehen.