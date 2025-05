Kinderfestival startet mit chinesischem Drachen

Ein chinesischer Drache tanzt durch Klagenfurt

Meine Fuchsfüsslein zappeln schon so richtig, denn um 14.30 Uhr startet das größte Kinderfestival Österreichs. Zur großen Eröffnung tanzt ein chinesischer Drache mit echten Shaolin-Mönchen über den Alten Platz. Sport-Entdecker können sich im Landhaushof so richtig ausprobieren und später am Kardinalplatz bei Familien-Yoga entspannen. Wer sein Fuchsköpflein einmal anstrengen möchte, sollte im Mathe.Studio in der Karfreitstraße vorbeischauen.