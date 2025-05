Feuerwehren ehren in Umzügen ihren Schutzpatron

Am Samstag, 3. Mai, feiert die Pfarre St. Peter am Wallersberg eine heilige Messe zu Ehren des Heiligen: um 19 Uhr in der Filialkirche St. Lorenzen.

Ebenfalls am Vorabend des Florianitags, am 3. Mai, feiert die Pfarre Maria Gail um 18 Uhr in der Filialkirche Drobollach den Gottesdienst zu Ehren des heiligen Florian.

Am Florianitag, am Sonntag, 4. Mai, feiert die Pfarre Rinkenberg das Patrozinium der Pfarr- und Wallfahrtskirche zum Heiligen Florian. Florianiprozessionen führen von Bleiburg (Start: 7.30 Uhr), Schwabegg (Start: 7.30 Uhr, Skofkreuz), St. Michael ob Bleiburg (Start: 8.30 Uhr, Replach) und Globasnitz (Start: 9.30 Uhr) zur Florianikirche in Rinkenberg, wo um 8 Uhr, 9 Uhr und 10 Uhr Gottesdienste zu Ehren des Kirchenpatrons gefeiert werden.

In der Pfarre Schiefling am See wird bei der Florianimesse am Sonntag um 9.30 Uhr in besonderer Weise auch das 100-jährige Bestehen der FF Techelweg gefeiert. Die Pfarre Ludmannsdorf begeht den Florianitag um 10 Uhr mit einer Prozession und heiliger Messe.

In der Pfarrkirche Kappel an der Drau wird um 10.30 Uhr zum Abschluss der Florianiprozessionen (Ferlach: Start 7.30 Uhr; St. Johann, Loibltal und Windisch Bleiberg: Start 9 Uhr) die heilige Messe gefeiert.

Die Pfarre Maria Elend lädt am Florianitag um 19 Uhr zur Florianiprozession und anschließendem Gottesdienst.

Heilige Messen zu Ehren des heiligen Florian werden am Sonntag auch in den Pfarren Pölling (8.30 Uhr), Oberdrauburg (8.30 Uhr), Gurnitz (8.30 Uhr), Mellweg (8.30 Uhr), St. Andrä/Lavanttal (Filialkirche Schönweg; 8.30 Uhr), Timenitz (9.15 Uhr), Zweinitz (9.30 Uhr), Gurk (10 Uhr), Thörl-Maglern (10 Uhr), Schiefling im Lavanttal (10 Uhr), St. Georgen/Lavanttal (Filialkirche Andersdorf; 10 Uhr), St. Josef am Ossiacher See (Filialkirche Steindorf St. Johann; 10 Uhr), Viktring-Stein (Pfarrkirche St. Florian in Stein; 10 Uhr), Ottmanach (10.30 Uhr) und Prebl (11.30 Uhr) gefeiert.

Am Sonntag, dem 11. Mai, feiert die Pfarre Weitensfeld um 9 Uhr eine heilige Messe zu Ehren des heiligen Florian.