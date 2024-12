Teenies setzen Gebäude in Flammen – wählen Notruf

Es fing gerade an zu dämmern, als bei der Berufsfeuerwehr am Samstag der Notruf abging: Feuer in der Innstraße in der Leopoldstadt. Dort sollen zwei Jugendliche – 14 und 15 Jahre alt – durch ein offenstehendes Fenster eines leerstehenden Gebäudes ein brandbeschleunigendes Mittel geschüttet und anschließend angezündet haben.