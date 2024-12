Fast 35.000 Euro Spenden dank der „Krone“-Familie

Dafür möchten wir uns bedanken! Wie Sie ja wissen, kommen 100 Prozent der Gelder direkt bei den Betroffenen an: „Bei uns kommt jeder einzelne Cent bei den Betroffenen an, alle Fixkosten rund um den Verein werden von der Krone selbst getragen“, versichert auch Chefredakteur und Vereinsobmann Hannes Mößlacher. In schwierigen Zeiten haben Sie – liebe Leserinnen und Leser – bewiesen, dass Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft in Kärnten großgeschrieben wird! „Danke liebe Leserinnen und Leser – mit eurem Geld können wir den Familien helfen“, ist Mößlacher dankbar! Natürlich kommen wir auch im nächsten Jahr unserer Verantwortung nach, und helfen jenen, die in Not sind.