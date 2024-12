Burn-out: Sechs Kinder, Vollzeitjob und Pflegefall

Um die Familie zu erhalten, suchte die gelernte Buchhalterin Arbeit, machte von daheim die Steuerassistenzprüfung, bis sie in Villach angestellt wurde. Doch der Arbeitsdruck und die Probleme zu Hause stiegen: „Es wurde mir zu viel, was ich nicht wahrhaben wollte. Man sieht es am Anfang nicht ein, dass man keine Kraft mehr hat. Dann kam die erste Reha wegen Burn-out.“