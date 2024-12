„Ich begann zu weinen, meine Kinder brauchen mich“

Mit erst 15 Jahren erkrankte die dreifache Mutter an Leukämie, dann begann ein steiniger Weg in die Zukunft. Welche Schicksalsschläge in einem Leben Platz finden, ist bei Frau Brugger unbegreiflich. Zwei ihrer drei Kinder sind ein Zwillingspärchen: „Mein Sohn sitzt im Rollstuhl, hat epileptische Anfälle und meine Tochter geht mit Krücken und Rollator und sie ist am linken Auge blind. Meine Kinder sind als Frühchen auf die Welt gekommen und hatten die Lungenreife nicht“, erzählt Frau Brugger mit gedämpfter Stimme.