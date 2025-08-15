Vorbereitungen für beliebten Wiesenmarkt laufen

Und die kleine „Stadt“, die auf der Bleiburger Wiesen aufgebaut wird, wächst bereits. „Die ersten Zelte werden aufgebaut und einige unserer Schausteller sind schon da, um ihre Fahrgeschäfte aufzustellen“, sagt Marktmeister Arthur Ottowitz. 300 Standplätze gibt es auf der sieben Hektar großen Fläche, wo Schausteller, Gastronomen, Krämer an den vier Tagen vertreten sein werden „Unser Team hat zur Marktzeit Vollstress, es gibt keinen Bediensteten im Gemeindeamt, der nicht beim Wiesenmarkt eingebunden ist“, sagt Bürgermeister Stefan Visotschnig, der die Veranstaltung als Marktreferent seit 35 Jahren begleitet.