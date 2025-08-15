Vorteilswelt
Tradition seit 1393

Vorbereitungen für beliebten Wiesenmarkt laufen

Kärnten
15.08.2025 20:00
Tausende Besucher werden am Bleiburger Wiesenmarkt wieder erwartet.
Tausende Besucher werden am Bleiburger Wiesenmarkt wieder erwartet.(Bild: Evelyn Hronek)

Zelte, Fahrgeschäfte und Co. werden für den Bleiburger Wiesenmarkt bereits aufgebaut. Mittelalterliche Tradition läutet am Samstag die Festzeit im Kärntner Süden ein. 

Seit mittlerweile 632 Jahren gibt es den Bleiburger Wiesenmarkt. Auch heuer werden wieder vom 29. August bis 1. September in Bleiburg 120.000 Besucher erwartet.

Und die kleine „Stadt“, die auf der Bleiburger Wiesen aufgebaut wird, wächst bereits. „Die ersten Zelte werden aufgebaut und einige unserer Schausteller sind schon da, um ihre Fahrgeschäfte aufzustellen“, sagt Marktmeister Arthur Ottowitz. 300 Standplätze gibt es auf der sieben Hektar großen Fläche, wo Schausteller, Gastronomen, Krämer an den vier Tagen vertreten sein werden „Unser Team hat zur Marktzeit Vollstress, es gibt keinen Bediensteten im Gemeindeamt, der nicht beim Wiesenmarkt eingebunden ist“, sagt Bürgermeister Stefan Visotschnig, der die Veranstaltung als Marktreferent seit 35 Jahren begleitet.

Das Fest beginnt allerdings bereits mit dem Aufstellen der Freyung beim Kiki Kogelnik-Freyungsbrunnen an diesem Samstag (11 Uhr). „Der mittelalterliche Brauch, den wir seit über 30 Jahren leben, symbolisiert den Beginn der Wiesenmarktzeit“, so Ottowitz. Gleichzeitig erfolgt der Wiesenmarkt-Bieranstich.

Das rege Treiben am Marktareal startet Freitag, den 29. August, nach dem Gottesdienst mit Stadtpfarrer Ivan Olip und ermäßigten Fahrpreisen im Vergnügungspark. Der große Festumzug mit „G’schirr und G’scherr“, Pachtzinsübergabe erfolgt Samstag, den 30. August (12 Uhr), mit Start beim Grenzlandheim.

