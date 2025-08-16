Einbrecher versteckte sich in einem Wildgehege

Schubhaft verhängt

Der Ungar verweigerte bei Einvernahmen seine Aussage. Die Polizei konnte sein Fahrzeug in der Nähe des Tatortes sicherstellen. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an. Seitens des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurde allerdings die Festnahme sowie die Verhängung der Schubhaft verfügt und der Ungar wurde ins PAZ Klagenfurt eingeliefert.