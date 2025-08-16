Vorteilswelt
Den Täter verfolgt

Einbrecher versteckte sich in einem Wildgehege

Kärnten
16.08.2025 06:10
Für den Ungarn klickten nach kurzer Flucht die Handschellen
Für den Ungarn klickten nach kurzer Flucht die Handschellen(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Auf frischer Tat wurde ein Einbrecher in St. Andrä im Lavanttal ertappt. Den Zeugen gelang es sogar den Ungarn kurz anzuhalten, bevor erneut flüchten und sich in einem Wildgehege verstecken konnte.

Der Ungar hatte kurz vor 8 Uhr am Freitagabend versucht, sich Zutritt zu einem Wohnhaus in St. Andrä zu verschaffen. Dabei wurde der 59-Jährige gleich von mehreren Personen beobachtet. Sie konnten den Einbrecher bei seinem Vorhaben stören.

Der Ungar versuchte noch zu Fuß zu flüchten – Angehörige des Hausbesitzers sowie eine weitere Person nahmen aber die Verfolgung des Ungarn auf. Ihnen ist es sogar kurzfristig gelungen den Flüchtenden aufzuhalten und ihn einen Rucksack sowie Tatwerkzeug abzunehmen. 

Dennoch konnte sich der Ungar den Festhalteversuchen entwinden und flüchtete weiter. Die mittlerweile alarmierte Polizei startete eine große Fahndung, bei der mehrere Polizeistreifen des Bezirks Wolfsberg sowie die Landesverkehrsabteilung Kärnten beteiligt waren.

Aufgrund von Hinweisen von aufmerksamen Passanten konnte der Tatverdächtige schließlich in einem Wildgehege festgenommen werden. Zeugen identifizierten den 59-Jährigen als den Einbrecher.

Schubhaft verhängt
Der Ungar verweigerte bei Einvernahmen seine Aussage. Die Polizei konnte sein Fahrzeug in der Nähe des Tatortes sicherstellen. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an. Seitens des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl wurde allerdings die Festnahme sowie die Verhängung der Schubhaft verfügt und der Ungar wurde ins PAZ Klagenfurt eingeliefert.

Porträt von Katrin Fister
Katrin Fister
Kärnten

