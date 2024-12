„Ich genier‘ mich: Wir sind eine Armutsfamilie“

Familiärer Terror und Job-Verlust

Die Depression sah ihre Mutter immer wieder als Druckmittel: „Wenn ich nicht so tue, wie sie will, probiert sie alles, um mir meine Kinder wegzunehmen. Durch den ganzen familiären Terror bin ich psychisch in ein Loch gefallen.“ Letztes Jahr traf sie dann der nächste Schicksalsschlag: „Ich hab meinen Job verloren, weil ich es aufgrund meiner Depressionen nicht mehr schaffte zu arbeiten.“ Frau W. suchte sich dann gemeinsam mit ihrer Partnerin professionelle Hilfe, denn auch ihre Lebensgefährtin (49) wird bei Arbeitsstellen aufgrund ihres Alters oft abgelehnt oder bekommt gar keine Antwort.