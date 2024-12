In der Weihnachtszeit anderen Hoffnung schenken

Sie können aber nicht nur per Überweisung spenden, sondern haben auch wieder die Möglichkeit, direkt vor Ort bei unseren Partnern und Advent-Veranstaltungen die Spendenbox zu befüllen. So lädt der Klagenfurter Südpark am kommenden Samstag, 7. Dezember, ab 11 Uhr zum beliebten und schon traditionellen Charity-Punsch in die Aula im Erdgeschoss. „Für alle Besucher gibt es wieder Glühmost, Kinderpunsch und köstliches Verhackerts von unserem Bauernstand Schaschel“, freut sich Hausherr und Südpark-Manager Heinz Achatz.