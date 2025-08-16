Kassenärzte warnen vor Versorgungslücken

Kärntens Ärztinnen und Ärzte sind in Aufruhr: Unter der Führung von Ärztekammer-Präsident Dr. Markus Opriessnig machen sie auf Missstände aufmerksam, die ihrer Ansicht nach die medizinische Versorgung im Bundesland gefährden und fordern von der ÖGK faire Honorare sowie bessere Arbeitsbedingungen.