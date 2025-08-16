Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alarmruf in Kärnten

Kassenärzte warnen vor Versorgungslücken

Ärztekammer
16.08.2025 00:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: weixx - stock.adobe.com)

Kärntens Ärztinnen und Ärzte sind in Aufruhr: Unter der Führung von Ärztekammer-Präsident Dr. Markus Opriessnig machen sie auf Missstände aufmerksam, die ihrer Ansicht nach die medizinische Versorgung im Bundesland gefährden und fordern von der ÖGK faire Honorare sowie bessere Arbeitsbedingungen.

Hauptkritikpunkt ist die Sparpolitik der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). „Es fehlt an fairer Bezahlung und an einem gerechten Honorarschema, das ärztliche Leistungen auch wirklich wertschätzt“, so Kärntens Ärztekammer-Präsident Dr. Markus Opriessnig, der selbst seit 10 Jahren als Kassenarzt tätig ist.

Keine Anerkennung, keine Inflationsabgeltung

In den Verhandlungen habe die ÖGK keinerlei Bereitschaft gezeigt, eine Inflationsabgeltung zu gewähren oder Behandlungen über ein bestimmtes Limit hinaus angemessen zu honorieren. Für die Kassenärzte bedeutet das: steigende Kosten, aber gleichbleibende oder sogar sinkende Honorare. „Das ist nicht nur unfair, es gefährdet die Attraktivität des Berufes massiv“, warnt Kärntens Ärztekammer-Chef.

Zitat Icon

„Viele Ärztinnen und Ärzte gehen demnächst in Pension, aber es fehlen ‚Junge‘, die nachrücken.“

Dr. Markus Opriessnig, Kärtnens Ärztekammer-Präsident

Bild: Horst Bernhard

Gefahr für Patientenversorgung

Die Folgen könnten gravierend sein. Viele Ärztinnen und Ärzte stehen kurz vor der Pensionierung – gleichzeitig fehlen genügend junge Mediziner. Das Ergebnis wären leere Kassenarztpraxen, längere Wartezeiten und eine Verschlechterung der Versorgung für die Patientinnen und Patienten.

Forderung: Jetzt faire Bedingungen

Die Kärntner Ärzteschaft fordert daher bessere Arbeitsbedingungen und eine gerechte Bezahlung, um den Beruf des Kassenarztes langfristig attraktiv zu halten. „Nur so können wir sicherstellen, dass die Versorgung mit der ÖGK-E-Card auf hohem Niveau bleibt“, so Dr. Markus Opriessnig abschließend.

Die Botschaft ist klar: Ohne faire Rahmenbedingungen steht das System vor einer ungewissen Zukunft.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
149.188 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
135.388 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
115.629 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2328 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1505 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Medien
ORF-Aufreger! Ende für Gagenkaiser nach 34 Jahren
1384 mal kommentiert
Robert Kratky kratzt nach mehr als drei Jahrzehnten Ö3 an einem beruflichen Burnout.
Mehr Ärztekammer
Alarmruf in Kärnten
Kassenärzte warnen vor Versorgungslücken
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf