Bei fünf geparkten Autos Reifen aufgestochen

In Innsbruck erlebten fünf Pkw-Besitzer eine üble Überraschung: Zwischen 16. Dezember, 18.30 Uhr, und 19. Dezember, 09.20 Uhr, hat ein unbekannter Täter am Fürstenweg bzw. in der Unterbergerstraße die Reifen der Fahrzeuge aufgestochen. Vom Täter fehlt nach wie vor jede Spur. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.