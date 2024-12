Honda Prelude: Das Vorspiel kommt als Sinfonie

Ende 2023 hat Honda mit dem Prelude Concept einen Ausblick auf eine Neuauflage gegeben, ein Vorspiel sozusagen, wenn man beim Namen bleiben will. Nun haben die Japaner bestätigt, dass das entsprechende Serienmodell im Frühjahr 2026 auch in Europa erhältlich sein wird. So wird aus dem Präludium sozusagen eine Sinfonie.