Kühbauer sauer: „Das will kein Trainer sehen!“

Dietmar Kühbauer (WAC-Trainer): „Eine sehr ernüchternde Leistung. Es war von der ersten bis zur letzten Minute ein Spiel, das kein Trainer sehen will. Alle Basics haben gefehlt. Altach hat keinen Zauberfußball gespielt und war dennoch besser und hat verdient gewonnen. Ich will nicht meine Spieler schlecht reden. Wir können jeden bezwingen, wir können aber auch gegen jeden verlieren, wenn wir so auftreten wie heute. Wir dürfen nicht glauben, dass das ein Selbstläufer wird.“