Auf Haiders Spuren: Kickl schielt nach Kärnten

Die Politologin lehrt an der Uni in Klagenfurt und meint über mögliche Ambitionen des verhinderten „Volkskanzlers“ Kickl: „Nur Opposition im Bund wird ihm auf Dauer zu wenig sein.“ Zudem zieht sich der populäre Landeschef Peter Kaiser (SPÖ) zurück. Ein designierter Nachfolger wurde nun bekannt gegeben – Landesrat Daniel Fellner ist jedoch im Gegensatz zum jetzigen Landesvater (noch) kein wirklich schillerndes Zugpferd, sagt auch Politikexperte und Meinungsforscher Christoph Haselmayer (IFDD), selbst Kärntner. „Kickl hingegen ist der absolute Superstar der FPÖ. In Kärnten wäre das ein extremes Heimspiel für ihn.“