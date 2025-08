260.000 Menschen beim Christopher Street Day

Demo verlief ohne Zwischenfälle

Die CSD-Demo hat in Hamburg Tradition, fand er dich bereits zum 45. Mal statt. Für die rund 4,3 Kilometer lange Strecke hatten sich in diesem Jahr 120 Gruppen angemeldet. Wie die Polizei mitteilte, verlief der zu Mittag gestartete Aufzug friedlich. Die Kundgebung erinnert an den 28. Juni 1969, als die Polizei die Schwulenbar Stonewall Inn in der New Yorker Christopher Street stürmte, worauf Zusammenstöße zwischen Aktivisten und Sicherheitskräften folgten. Der Aufstand gilt als Geburtsstunde der modernen Schwulen- und Lesbenbewegung. Zuletzt wurde der CSD bereits in Köln und Berlin gefeiert.