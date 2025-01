Christian Sagartz: „Ich war immer ein Kümmerer“

Bei der burgenländischen Landtagswahl am 19. Jänner 2025 setzt die ÖVP alle Hoffnung auf ihren Spitzenmann Christian Sagartz. Die „Krone“ stattete ihm in seinem Kellerstöckl in Inzenhof einen Besuch ab und sprach mit ihm über Sprudel, Raucherhöfe, Teamgeist und seinen Plan B nach der Politik.