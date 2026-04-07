Eierkratzen und Austropop, aber noch so viel mehr

Weit über die Landesgrenzen hinaus ist der Ort fast jedem ein Begriff. Besungen von S.T.S. im Klassiker „Fürstenfeld“, durch die „Eierkratzer von Stinatz” an Bekanntheit geraten. Und zuletzt durch Thomas Stipsits und seine burgenland-kroatischen Dorfkrimis auch auf die große Bühne gebracht. Doch der 1200 Seelen-Ort hat noch weit mehr zu bieten als nur klangvolle Erwähnungen...