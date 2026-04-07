Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Und Vorauer als Einser

KAC will „flüchten“ und diese Liga aufmischen

Eishockey
07.04.2026 21:57
Trotz starker Leistunge blieb Keeper Florian Vorauer nur Reservist. Das soll sich ändern
Trotz starker Leistunge blieb Keeper Florian Vorauer nur Reservist. Das soll sich ändern(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Der KAC hat heuer die U20-Liga nach Belieben dominiert, die Entwicklung der Talente droht zu verkümmern. Das ist Präsident Johannes Schwaiger ein Dorn im Auge. Nun haben die Rotjacken einen alten Plan neu erfunden. Und: Haben die Klagenfurter bald wieder ein heimisches Torhüter-Gespann?

0 Kommentare

Zeit der Weichenstellungen beim KAC! In abgelaufenen U20-Saison haben die Rotjacken-Talente die Liga dominiert, sich zum Meistertitel geschossen. Das enorme Potenzial droht aber mangels Konkurrenz zu verkümmern. „Wir wollen die besten Bedingungen für die Spielerentwicklung gewährleisten“, betont KAC-Präsident Johannes Schwaiger.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Eishockey
07.04.2026 21:57
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
135.346 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
134.637 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
127.977 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1265 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1185 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1087 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Mehr Eishockey
Krone Plus Logo
Und Vorauer als Einser
KAC will „flüchten“ und diese Liga aufmischen
Krone Plus Logo
Vertrag schon fix
99ers setzen Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt
Krone Plus Logo
Graz99ers im Finale
Planen Sie schon die Meisterfeier, Herr Präsident?
99ers im Finale
48 Jahre später: „Der Job ist noch nicht erledigt“
NHL
Kasper-Assist, aber Detroit unterliegt Minnesota

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf