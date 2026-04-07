KAC will „flüchten“ und diese Liga aufmischen

Der KAC hat heuer die U20-Liga nach Belieben dominiert, die Entwicklung der Talente droht zu verkümmern. Das ist Präsident Johannes Schwaiger ein Dorn im Auge. Nun haben die Rotjacken einen alten Plan neu erfunden. Und: Haben die Klagenfurter bald wieder ein heimisches Torhüter-Gespann?
Zeit der Weichenstellungen beim KAC! In abgelaufenen U20-Saison haben die Rotjacken-Talente die Liga dominiert, sich zum Meistertitel geschossen. Das enorme Potenzial droht aber mangels Konkurrenz zu verkümmern. „Wir wollen die besten Bedingungen für die Spielerentwicklung gewährleisten“, betont KAC-Präsident Johannes Schwaiger.
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