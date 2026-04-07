Formel-1-Stars geben auch in den „Ferien“ Vollgas

Der rennfreie April gibt Max Verstappen, Kimi Antonelli und Co. ungewohnte Freiheiten. Das PS-Virus lässt viele Piloten der Formel 1 aber auch in ihrem Urlaub nicht los. Was die Stars in den kommenden Wochen so alles treiben.
Unverhofft kommt oft eine Verschnaufpause daher. Das gilt in diesen Tagen für die Stars der Formel 1. Nach der Absage des Nahost-Doppels in Bahrain und Saudi-Arabien haben die Motorsport-Asse im April frei, müssen erst wieder am 1. Mai beim Training in Miami in ihre Boliden steigen. Langweilig wird den PS-Künstlern aber nicht
Kimi Antonelli stattete über Ostern der „VR46 Motor Ranch“ von Motorrad-Legende Valentino Rossi einen Besuch ab, sattelte zwar nicht selbst auf zwei Räder um, nutzte die Zeit aber für ein Erinnerungsfoto mit Marco Bezzecchi und dem Hausherren selbst. Die italienischen WM-Führenden von Formel 1 und MotoGP auf einem Foto vereint? Vielleicht lindert das in Italien ja ein wenig die Trauer über den verpassten Flieger zur Fußball-WM.
Die Langstrecke ruft
Akribisch bereitet sich indes Max Verstappen auf sein Debüt beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring vor. Nur zwei Tage nach dem Japan-GP spulte er wieder eifrig Testkilometer auf der Nordschleife ab, wo er nächste Woche gemeinsam mit Lucas Auer zwei Vier-Stunden-Rennen im Mercedes-AMG bestreiten wird. Lust auf GT3-Sportwagen hat auch Lance Stroll bekommen. Der Kanadier debütiert dieses Wochenende beim Auftakt der „GT World Challenge“ im französischen Le Castellet – selbstredend in einem Aston Martin Vantage.
An den Nürburgring geht es am 14./15. April für Weltmeister Lando Norris und Oscar Piastri. Das McLaren-Team darf dort auf der GP-Strecke einen Pirelli-Reifentest im aktuellen Boliden absolvieren. Für Aufsehen sorgte am Dienstag ein Video von Lewis Hamilton, der im Ferrari F40 durch die Straßen von Tokio driftete. Das unmittelbar vor dem Japan-GP entstandene Video sahen bereits mehr als 20 Millionen Menschen. Auch wegen der prominenten Beifahrerin Kim Kardashian...
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