Formel-1-Stars geben auch in den „Ferien“ Vollgas

Die Langstrecke ruft

Akribisch bereitet sich indes Max Verstappen auf sein Debüt beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring vor. Nur zwei Tage nach dem Japan-GP spulte er wieder eifrig Testkilometer auf der Nordschleife ab, wo er nächste Woche gemeinsam mit Lucas Auer zwei Vier-Stunden-Rennen im Mercedes-AMG bestreiten wird. Lust auf GT3-Sportwagen hat auch Lance Stroll bekommen. Der Kanadier debütiert dieses Wochenende beim Auftakt der „GT World Challenge“ im französischen Le Castellet – selbstredend in einem Aston Martin Vantage.