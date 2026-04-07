Vonn erwägt trotz Horror-Sturzes wieder Comeback

„Ich muss raus, in der Öffentlichkeit“

Auf die Frage, ob sie ein Comeback erwäge, antwortete die 2024 ins Renngeschehen zurückgekehrte Vonn: „Ich meine, sehr zur Bestürzung meiner Familie, ja.“ Sie habe nicht ihre olympische Traumsituation gehabt und fühle sich in der Reha nun sehr isoliert. „Ich muss raus, in der Öffentlichkeit sein und das Leben leben. Das wird mir eine andere Perspektive geben“, erklärte Vonn. Jetzt gerade könne sie nicht sagen, was die Zukunft bringe, weil sie in Gedanken einfach nicht dort sein könne.