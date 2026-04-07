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„Ich meine, ja!“

Vonn erwägt trotz Horror-Sturzes wieder Comeback

Ski Alpin
07.04.2026 20:40
Lindsey Vonn stürzte in der Olympia-Abfahrt schwer.
Lindsey Vonn stürzte in der Olympia-Abfahrt schwer.(Bild: Krone KREATIV/AFP/HANDOUT, Krone KREATIV/instagram (lindseyvonn))
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ski-Star Lindsey Vonn hält sich die Möglichkeit für eine Rückkehr in den Wettkampfsport trotz ihres schlimmen Sturzes bei Olympia in Italien weiterhin offen, sagt sogar: „Ich meine, sehr zur Bestürzung meiner Familie, ja.“

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Die 41-Jährige erholt sich derzeit weiter von dem verhängnisvollen Unfall im Februar in der Abfahrt von Cortina, bei dem sie sich eine schwere Knie- und Unterschenkelverletzung zugezogen hatte.

„Rennen, um Goodbye zu sagen“
In einem Interview des Senders NBC sagte die 2019 schon einmal zurückgetretene Amerikanerin nun, sie habe viel Spaß in der vergangenen Saison gehabt. „Ich habe nie einen Abschiedslauf bekommen“, erklärte die Olympiasiegerin und Gewinnerin von 84 Weltcuprennen. „Das lässt die Tür ein bisschen offen. Vielleicht würde ich noch ein Rennen bestreiten, um Goodbye zu sagen, oder vielleicht werde ich wieder Rennen fahren. Es könnte Spaß machen, noch einen Lauf zu bestreiten. Wir werden sehen.“

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 „Ich muss raus, in der Öffentlichkeit“
Auf die Frage, ob sie ein Comeback erwäge, antwortete die 2024 ins Renngeschehen zurückgekehrte Vonn: „Ich meine, sehr zur Bestürzung meiner Familie, ja.“ Sie habe nicht ihre olympische Traumsituation gehabt und fühle sich in der Reha nun sehr isoliert. „Ich muss raus, in der Öffentlichkeit sein und das Leben leben. Das wird mir eine andere Perspektive geben“, erklärte Vonn. Jetzt gerade könne sie nicht sagen, was die Zukunft bringe, weil sie in Gedanken einfach nicht dort sein könne.

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