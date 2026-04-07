Zwei Wochen nach WM-Playoffs: Trainer-Legende tot!

Einmal noch hatte er alles aus sich herausgeholt, alles in die Waagschale geworfen, um sein Rumänien als Nationaltrainer zur Fußball-Weltmeisterschaft zu führen, auch mit seinen 80 Jahren - doch die Anstrengungen und der Frust über das Aus im Playoff gegen die Türkei scheinen ihm zu viel geworden zu sein, heute am Abend ist Trainer-Legende Mircea Lucescu an den Folgen eines vor wenigen Tagen erlittenen Herzinfarkts gestorben!
„Ein Mann, der weit mehr als nur ein Trainer war, ist von uns gegangen“, beginnt der Fußball-Verband Rumäniens seinen Nachruf auf einen der im Fußball ganz Großen, die seine Heimat hervorgebracht hat. „Mircea Lucescu war ein Vorbild für Generationen, ein Mann, der den Fußball über alles liebte. Er lehrte uns, dass Fußball nicht nur ein Sport ist, sondern ein würdevoller Lebensstil.“
Lucescu befand sich seit einer Woche stationär im Universitätsklinikum in Bukarest, nachdem er bei einem Training zusammengebrochen war. Am vergangenen Sonntag besuchten ihn noch seine Frau Neli, Sohn Răzvan und Enkel Matei.
Lucescu prägte den Fußball über Jahrzehnte. Von 1981 bis 1986 war er Teamchef Rumäniens und führte das Land 1984 zur ersten EM-Teilnahme überhaupt. Seine erfolgreichste Zeit erlebte er bei Schachtjor Donezk, wo er zwischen 2004 und 2016 acht Meistertitel gewann. Er war aber auch Trainer bei Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, Besiktas Istanbul oder Teamchef der Türkei.
Comeback und Zusammenbruch
Erst im August 2024 hatte er erneut die rumänische Nationalmannschaft übernommen und stand kurz vor der WM-Qualifikation. Nach dem Scheitern im Playoff-Halbfinale gegen die Türkei brach Lucescu wenige Tage später bei einer Teamsitzung zusammen. Seither kämpfte die Trainer-Legende um ihr Leben ..
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