Zwei Wochen nach WM-Playoffs: Trainer-Legende tot!

Einmal noch hatte er alles aus sich herausgeholt, alles in die Waagschale geworfen, um sein Rumänien als Nationaltrainer zur Fußball-Weltmeisterschaft zu führen, auch mit seinen 80 Jahren - doch die Anstrengungen und der Frust über das Aus im Playoff gegen die Türkei scheinen ihm zu viel geworden zu sein, heute am Abend ist Trainer-Legende Mircea Lucescu an den Folgen eines vor wenigen Tagen erlittenen Herzinfarkts gestorben!