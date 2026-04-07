WAC-Boss: „Sonst bin ich der Nächste, der geht!“

Trainer-Friedhof Wolfsberg: Mit Thomas Silberberger heuert nun der vierte Coach beim WAC an – er erhält einen speziellen Vertrag, verrät seine Taktik-Pläne und zieht in eine besondere Wohnung ein. Präsident Riegler spart nach Atalan-Rauswurf nicht mit Selbstkritik. Und: So steht es um die Verträge von Pacult und Atalan, so geht‘s mit den Co-Trainern weiter.