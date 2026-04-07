Tagger holt 1. ÖTV-Einzelsieg in Linz seit 2013!

Tagger zeigt ihr Potenzial

Vor den Augen ihrer Trainerin Francesca Schiavone und begeisterten Fans zeigte Lilli Tagger, dass der um sie entstandene Hype seine Gründe hat. Der Teenager mit dem großen Potenzial ließ sich im ersten Satz von einem 1:3-Rückstand nicht irritieren und schaffte selbst zum 5:4 das entscheidende Break im ersten Satz. Sie wehrte einen Rebreakball ab und verwertete dann den zweiten Satzball zum 6:4.