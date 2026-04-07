Tagger holt 1. ÖTV-Einzelsieg in Linz seit 2013!

Lilli Tagger hat beim Upper Austria Ladies ihre Linz-Premiere beim WTA-500-Turnier gewonnen!
Die 18-jährige Osttirolerin besiegte die Ex-Weltranglisten-Zweite Paula Badosa aus Spanien im mit 2500 Fans ausverkauften Design Center nach 2:07 Stunden 6:4, 7:6(5). Sie beendete den „Österreicher-Fluch“ in Linz und sorgte für den ersten rot-weiß-roten Einzelsieg seit 2013. Der Tennis-Jungstar trifft am Donnerstag auf die als Nummer 3 gesetzte Russin Ljudmila Samsonowa.
Tagger zeigt ihr Potenzial
Vor den Augen ihrer Trainerin Francesca Schiavone und begeisterten Fans zeigte Lilli Tagger, dass der um sie entstandene Hype seine Gründe hat. Der Teenager mit dem großen Potenzial ließ sich im ersten Satz von einem 1:3-Rückstand nicht irritieren und schaffte selbst zum 5:4 das entscheidende Break im ersten Satz. Sie wehrte einen Rebreakball ab und verwertete dann den zweiten Satzball zum 6:4.
Mayr-Achleitner endlich abgelöst
Danach zog Tagger auf 4:0 davon, doch Badosa gab nicht auf und verkürzte auf 3:4. Dann stellte Tagger auf 5:3 und 0:30 bei Aufschlag der aktuellen Nummer 102, doch Badosa riss sich heraus und glich zum 5:5 aus. Tagger bewies Nerven, schaffte das Break zum 6:5, musste dann aber neuerlich zwei Punkte vor dem Sieg den Ausgleich zum 6:6 zulassen. Im hauchdünnen Tiebreak hatte Tagger das bessere Ende für sich.
Seit Patricia Mayr-Achleitner vor 13 Jahren (damals im Viertelfinale out) hatte es keine Österreicherin geschafft, in Linz auch nur eine Runde zu gewinnen. Tagger brach den Fluch und zeigte auch, warum sie zuletzt nach Wildcards in Indian Wells und Miami jeweils eine Runde gewonnen hatte.
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