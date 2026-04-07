Video: So schön jubelte Tagger über den Linz-Sieg!

Kraus und Grabher schieden aus

Nun wartet in Runde 2 am Donnerstag Samsonova (WTA-21) auf Tagger, die die rot-weiß-roten Fans erlöste – was zuvor Sinja Kraus nicht gelungen war. Die Wienerin, die Sorana Cirstea in deren Abschiedssaison an deren 36. Geburtstag „heimschicken“ hatte wollen, lag in Satz 1 gleich 0:5 zurück. „Ich hatte keinen guten Tag, aber ich bin stolz, dass ich mich zurückgekämpft habe“, sagte Kraus, die am Ende mit 3:6, 3:6 verlor. Ehe nach Taggers Super-Auftritt Österreichs aktuelle Nr. 1, Julia Grabher, in Runde 1 scheiterte. Die Vorarlbergerin unterlag der von vielen philippischen Fans angefeuerten Alexandra Eala (WTA-46) mit 4:6 und 3:6. „Ich war bei eigenem Aufschlag sehr stabil, aber ich hab‘ bei ihren Aufschlaggames einfach zu viele Chancen ausgelassen“, sagte Grabher, die in Satz 1 fünf Breakchancen liegen ließ.