Video: So schön jubelte Tagger über den Linz-Sieg!

Was für ein Highlight für Österreichs Tennis-Fans! Super-Teenager Lilli Tagger (18) beendete im allerersten großen „Heimspiel“ den rot-weiß-roten Linz-Fluch. Die Osttirolerin besiegte die ehemalige Nr. 2 der Welt, Paula Badosa, 6:4, 7:6 – der erste Sieg einer ÖTV-Dame seit 2013! Nach dem das Tennis-Juwel umjubelt wurde....
Als sie nach 2:07 Stunden den ersten Matchball verwandelte, tobte das am „Österreicherinnen-Dienstag“ mit 2500 Tennis-Fans restlos ausverkaufte Linzer Design Center! Österreichs Tennis-Komet Lilli Tagger löste in ihrem ersten großen „Heimspiel“ beim WTA-500-Event echte Jubelstürme aus, besiegte die ehemalige Nr. 2 der Welt, Paula Badosa (Sp) – 6:4, 7:6!
„Atmosphäre war unglaublich“
„Die Atmosphäre und alles zusammen war einfach unglaublich! Ich bin als Außenseiter auf den Platz gekommen, hab’ mich so auf das Match gefreut. So eine Chance vor Heimpublikum gegen eine so starke Spielerin bekommt man nicht so oft. Ich war top eingestellt und es ist mega aufgegangen“, strahlte die erst 18-Jährige. Die gegen die nach Verletzungen und mentalen Problemen im WTA-Ranking auf 102 gefallene Badosa 6:4, 4:0 führte, als etwas der Faden riss – plötzlich stand’s 5:5!
18-Jährige blieb cool
„Ich hab’ versucht, bei meinem Spiel zu bleiben, was nicht immer einfach ist.“ Doch die Osttirolerin blieb auch im Tie-Break cool – 6:4, 7:6 (7:5)! „Es ist mir unglaublich viel daran gelegen, mein erstes Match auf der WTA-Tour daheim zu gewinnen – davon hab’ ich ehrlich gesagt geträumt“, strahlte Lilli, die damit Österreichs 13-jährigen Fluch beim Heimturnier beendete: Seit 2013 hatte keine ÖTV-Spielerin in Linz ein Hauptbewerbs-Einzel gewinnen können!
Kraus und Grabher schieden aus
Nun wartet in Runde 2 am Donnerstag Samsonova (WTA-21) auf Tagger, die die rot-weiß-roten Fans erlöste – was zuvor Sinja Kraus nicht gelungen war. Die Wienerin, die Sorana Cirstea in deren Abschiedssaison an deren 36. Geburtstag „heimschicken“ hatte wollen, lag in Satz 1 gleich 0:5 zurück. „Ich hatte keinen guten Tag, aber ich bin stolz, dass ich mich zurückgekämpft habe“, sagte Kraus, die am Ende mit 3:6, 3:6 verlor. Ehe nach Taggers Super-Auftritt Österreichs aktuelle Nr. 1, Julia Grabher, in Runde 1 scheiterte. Die Vorarlbergerin unterlag der von vielen philippischen Fans angefeuerten Alexandra Eala (WTA-46) mit 4:6 und 3:6. „Ich war bei eigenem Aufschlag sehr stabil, aber ich hab‘ bei ihren Aufschlaggames einfach zu viele Chancen ausgelassen“, sagte Grabher, die in Satz 1 fünf Breakchancen liegen ließ.
Sieg im Billie Jean King Cup
Heute wird Austro-Russin Anastasia Potapova beim Upper Austria Ladies gegen die Chinesin Shuai Zhang (WTA-62) erstmals nach ihrer Einbürgerung im Einzel „daheim“ als Österreicherin im Einsatz sein. Während das rot-weiß-rote B-Nationalteam in Banja Luka im Turnier der Europa/Afrika-Zone II des Billie Jean King Cups den ersten Erfolg feierte: Die stark ersatzgeschwächte ÖTV-Auswahl besiegte nach dem 0:3 gegen Finnland Zypern 2:1, am Mittwoch wartet Griechenland.
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