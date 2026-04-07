Für Meister Zell ging’s mit Packung in den Urlaub

Zum Abschluss gab es für die Zeller Eisbären eine Packung! Der Titelverteidiger der Alps Hockey League stand mit dem Rücken zur Wand und war beim Stand von 2:3 in der Halbfinalserie gegen Gröden zum Siegen verdammt. Auswärts setzte es für das Team von Marcel Rodman allerdings eine 1:6-Packung. Durch das 2:4 in der „Best of seven“-Serie beginnt für die Spieler deutlich früher als erhofft – und von vielen erwartet – der Urlaub.