Von „BreathWalk“ bis zu finanziellen Themen

„Wir haben wahnsinnig viele, kreative Leute in der Region, die alle ihr Ding machen. Hier möchten wir sie ein wenig zusammenfassen. Die Schulungsräume gibt es, wir bringen die Leute auf einen Nenner“, so Kößler. Schnell waren die „Kurse am Hof“ geboren. Ab 8. April startet die Eröffnungswoche mit einem breiten Fächer an Angeboten. „Wir haben von Breathwalk über Malerei bis hin zu finanziellen Themen alles, was das Herz begehrt. Es soll einfach für jeden etwas dabei sein“, erklärt die Wahl-Zurndorferin. Alle Kurse am Hof sind bewusst als unkomplizierte Schnupperkurse gestaltet – ganz ohne Vorkenntnisse, dafür mit viel Raum zum Ausprobieren, Ankommen und einfach eine gute Zeit haben. Und auch der finanzielle Einstieg soll leicht sein. Deshalb wurden bewusst für alle Kurse gleich 18 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Kinder gewählt.