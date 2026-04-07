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Kurse am Hof

Von „BreathWalk“ bis zu finanziellen Themen

Burgenland
07.04.2026 14:00
Das Schulhaus liegt am Friedrichshof. Es soll wieder zum Seminarzentrum werden
Das Schulhaus liegt am Friedrichshof. Es soll wieder zum Seminarzentrum werden(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Julia Kößler ist vor einem Jahr auf den Friedrichshof gezogen. Eigentlich wollte sie nur selbst Kurse geben. Daraus wurde mehr.

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In der Region Neusiedler See steckt viel kreatives Potenzial. Wie viel wirklich, das möchte Julia Kößler mit ihren „Kursen am Hof“ zeigen.

Die junge Frau ist selbstständige Illustratorin und Grafikerin und mit ihrem Partner vor einem Jahr auf den Friedrichshof gezogen. Sie suchte in erster Linie nach einem Seminarraum für sich selbst. Also wandte sie sich an die Verwaltung des Friedrichshofes und setzte sich mit Jennifer Griemann zusammen. Aus der Idee Kurse für sich selbst zu geben wurde gemeinsam immer mehr.

„Wir haben wahnsinnig viele, kreative Leute in der Region, die alle ihr Ding machen. Hier möchten wir sie ein wenig zusammenfassen. Die Schulungsräume gibt es, wir bringen die Leute auf einen Nenner“, so Kößler. Schnell waren die „Kurse am Hof“ geboren. Ab 8. April startet die Eröffnungswoche mit einem breiten Fächer an Angeboten. „Wir haben von Breathwalk über Malerei bis hin zu finanziellen Themen alles, was das Herz begehrt. Es soll einfach für jeden etwas dabei sein“, erklärt die Wahl-Zurndorferin. Alle Kurse am Hof sind bewusst als unkomplizierte Schnupperkurse gestaltet – ganz ohne Vorkenntnisse, dafür mit viel Raum zum Ausprobieren, Ankommen und einfach eine gute Zeit haben. Und auch der finanzielle Einstieg soll leicht sein. Deshalb wurden bewusst für alle Kurse gleich 18 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Kinder gewählt.

Für alle, die mehr wollen als normalen Alltag
Julia Kößler verspricht mit den Kursen eine kleine „Auszeit vom Alltag“. „Bei ’Kurse am Hof’ erwartet die Interessierten ein vielseitiges Workshopprogramm in besonderer Atmosphäre“, macht sie neugierig. „Kursleiter aus der Region teilen ihr Wissen und ihre Leidenschaft in kleinen Gruppen. Geeignet sind sie für Anfänger genauso wie für Fortgeschrittene“, so Kößler. Wer genau wissen möchte, was angeboten wird, kann sich auf der Facebook-Seite „Kurse am Hof“ oder online unter juliakoessler.at informieren. 

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