HC Pustertal folgt den Graz99ers ins Finale!

Die ursprüngliche Überlegung, die Final-Serie mit Beginn am kommenden Sonntag vorzuverlegen, ist aufgrund behördlicher Vorgaben nicht möglich. Dabei würde es nämlich bei den vier potenziellen Heimspielen der 99ers zu Terminkollisionen mit parallel stattfindenden Fußball-Bundesliga-Begegnungen von Sturm und dem GAK in Graz kommen.