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HC Pustertal folgt den Graz99ers ins Finale!

Eishockey
07.04.2026 22:41
Pustertals Goldtorschütze Luca Zanatta
Pustertals Goldtorschütze Luca Zanatta(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der HC Pustertal steht erstmals im Finale der ICE Hockey League und spielt gegen die Graz99ers um den Titel!

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Die Südtiroler gewannen am Dienstag in Bruneck Spiel fünf der Halbfinal-Serie gegen Olimpija Ljubljana mit 2:1 nach Verlängerung und entschieden die „Best Of Seven“-Serie mit 4:1 für sich. Die Final-Serie (Best Of Seven) beginnt nächsten Mittwoch (15. April) in Graz.

Zanatta entschied das Halbfinal-Duell
Nicolai Meyer brachte die Slowenen im Powerplay in Führung (39.), Austin Osmanski (53.) schoss die Partie in die Verlängerung, die nicht lange dauerte. Nach 66 Sekunden der Overtime entschied Luca Zanatta das Halbfinal-Duell zugunsten der Pustertaler Wölfe.

Die ursprüngliche Überlegung, die Final-Serie mit Beginn am kommenden Sonntag vorzuverlegen, ist aufgrund behördlicher Vorgaben nicht möglich. Dabei würde es nämlich bei den vier potenziellen Heimspielen der 99ers zu Terminkollisionen mit parallel stattfindenden Fußball-Bundesliga-Begegnungen von Sturm und dem GAK in Graz kommen.

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