Celsius-Gründer bekennt sich teilweise schuldig

Er habe in einem Interview 2021 fälschlicherweise behauptet, die US-Behörden hätten das Sparprogramm „Earn“ abgesegnet. In dessen Rahmen hatte Celsius Kunden Zinsen von bis zu 17 Prozent in Aussicht gestellt. „Ich weiß, dass das, was ich getan habe, falsch war“, sagte Mashinsky. „Ich will versuchen, alles zu tun, um es wiedergutzumachen.“