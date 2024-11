Unfall im Einsatz: Polizist wird zur Kasse gebeten

Jener Wiener Polizist, der heuer im Frühjahr am Gürtel bei einer Einsatzfahrt das Rotlicht missachtet und so einen Crash verursacht haben soll, wird zur Kasse gebeten. Die Landespolizeidirektion erklärte zwar nur, dass „im Jahr 2024 eine Disziplinarstrafe im dreistelligen Bereich“ in diesem Zusammenhang gegen ein Mitglied der Exekutive verhängt worden sei. Es dürfte sich dabei um den betreffenden Beamten handeln.