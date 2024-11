Schlaganfall im Auto: Technik gegen Horrorszenario

Das eingangs beschriebene Szenario ist leider nicht allzu selten und wird mit der demografiebedingt steigenden Zahl betagter Autofahrer auf Österreichs Straßen in den kommenden Jahren wohl noch an Relevanz gewinnen. Doch viele folgenschwere Unfälle ließen sich verhindern, wenn der Fahrer über den sich anbahnenden Notfall rechtzeitig informiert werden könnte. Ingenieure aus Deutschland wollen nun genau das erreichen und zeigen ein Auto, das gleichzeitig ein KI-Vitalscanner ist. So funktioniert es.