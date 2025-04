Trump-Zölle versetzen Chipbranche in Schock

Investitionen sollen Verhandlungsposition verbessern

In Erwartung der neuen Trump-Zölle haben einige Firmen in den vergangenen Monaten massive Investitionen in den USA angekündigt. Allein TSMC will hierfür bis zu 165 Milliarden Dollar (153 Milliarden Euro) ausgeben. Bei Apple summieren sich die Gelder auf 500 Milliarden Dollar. Dies sollte dem iPhone-Anbieter dabei helfen, von der US-Regierung eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten, schrieben die Analysten der Investmentbank Jefferies. Sollte er aber anders als während Trumps erster Amtszeit nicht von zusätzlichen Abgaben ausgenommen werden, müsse mit Gewinneinbußen von 14 Prozent gerechnet werden. Apple verkauft jährlich etwa 76 Millionen iPhones in den USA. Etwa 85 Prozent davon werden in China zusammengebaut. Der Rest kommt meist aus Indien.