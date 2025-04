Warum Sonderschulen noch kein Auslaufmodell sind

Freitagmorgen in der Allgemeinen Sonderschule Hartberg: Die Kinder und Jugendlichen trudeln ein, ziehen sich um, packen in Ruhe die Schultasche aus. Nach und nach füllen sich die beiden Klassenzimmer. „Wir arbeiten mit individuellen Pausen, treffen uns dann aber zu Mittag zur gemeinsamen Jause, bevor wir uns alle die Zähne putzen und anschließend an die frische Luft gehen“, erklärt Susanne Zischka.