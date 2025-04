Switch 2: So fühlt sich neue Nintendo-Konsole an

­­­­Der japanische Gaming-Spezialist Nintendo hat weitere Details zu seiner neuen, daheim am TV-Gerät und unterwegs nutzbaren Switch 2 verraten und die wichtigsten Games zum Start am 5. Juni bekanntgegeben. Allen voran „Mario Kart World“, das Nintendos neuer Konsole Starthilfe geben soll. Wir haben das potenzielle Gaming-Wunderding bei einem Nintendo-Event in Paris ausprobiert. Hier lesen Sie unsere Eindrücke.