Die Nintendo Switch 2 erscheint bereits am 5. Juni

Neben dem neuen „Mario Kart“ soll es kurz nach dem Start der Switch 2 am 17. Juli auch ein neues „Donkey Kong“ namens „Bananza“ als Starttitel geben. Bereits am Release-Tag wird Nintendo außerdem eine verbesserte Version seiner gefeierten „Zelda“-Games „Breath of the Wild“ und „Tears of the Kingdom“ veröffentlichen – für Besitzer der Switch-1-Version soll es vergünstigte Upgrades geben.